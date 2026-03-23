Ле Пен: Орбан защищает интересы Венгрии, блокируя кредит для Киева

Лидер фракции французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, находясь с визитом в Будапеште, заявила, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прав, блокируя выделение Украине кредитного пакета ЕС на 90 млрд евро. По её словам, он тем самым защищает национальные интересы своей страны.
«Могу ли я злиться на страну за отстаивание своих интересов? Конечно, нет», — написала Ле Пен в социальных сетях.
Она также напомнила, что для Венгрии критически важны поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба», которые были приостановлены после того, как Украина заблокировала транзит под предлогом проведения ремонтных работ.
Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что решение Орбана заблокировать выделение Киеву кредита стало «оглушительной пощёчиной» главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Франции Эммануэлю Макрону.