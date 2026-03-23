Ynet пролил свет на дату окончания войны с Ираном, объявленную США

Американская администрация ожидает, что конфликт с Ираном будет урегулирован к 9 апреля. Именно этот срок рассматривается как ориентир для окончания войны, сообщает Ynet со ссылкой на источник.

Собеседник издания сообщил, что у Вашингтона есть три недели, чтобы одновременно вести боевые действия и вести переговоры. По его информации, контакты между США и Ираном могут состояться уже на этой неделе в Пакистане. Этот срок также связан с зарубежными планами Дональда Трампа: Белый дом стремится урегулировать конфликт до возможной поездки президента США в Израиль на празднование Дня независимости (21−22 апреля), где ожидается вручение ему Премии Израиля.

Ранее Дональд Трамп сообщил о проведении «весьма продуктивных переговоров» с Тегераном, после чего, как утверждается, принял решение о пятидневной паузе в нанесении ударов. В Иране эти сведения опровергли, заявив, что никакого общения не было. В Тегеране считают, что Трамп таким образом пытается выиграть время.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
