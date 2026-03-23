Ynet: США намерены завершить конфликт с Ираном к 9 апреля

США планируют завершить конфликт с Ираном к 9 апреля, сообщают источники, называя возможные причины сроков.

Источник: Аргументы и факты

США планируют завершить конфликт с Ираном к 9 апреля, сообщает портал Ynet со ссылкой на израильский источник.

По данным издания, выбранная дата связана с планами президента США Дональда Трампа посетить Израиль в День независимости.

Отмечается, что завершение боевых действий к этому сроку позволит Трампу прибыть в страну и принять участие в торжественных мероприятиях, а также получить Премию Израиля.

Другие подробности возможного завершения конфликта и условий урегулирования не приводятся.

Ранее сообщалось, что встреча представителей США и Ирана может состояться уже на этой неделе в Исламабаде. По данным источников, посредниками в подготовке переговоров выступают Турция, Египет и Пакистан.

Также отмечалось, что президент США заявил о «конструктивных и успешных» переговорах с Тегераном и пообещал приостановить удары по инфраструктуре Ирана на время дальнейших контактов.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше