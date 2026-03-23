Украина обеспечена дизелем до конца марта, апрельские поставки — под вопросом

Ранее Зеленский обратился к Румынии с просьбой о поставках дизельного топлива на фоне прекращения его транзита через Венгрию. Он заявил, что направил просьбу к президенту Румынии Никушору Дану и выразил «надежду на взаимопонимание». В возникшем дефиците топлива Зеленский вновь обвинил Россию. Информации о том, готова ли Румыния пойти навстречу, пока не поступало.