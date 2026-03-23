Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

The Economist: у США есть четыре варианта действий в отношении Ирана

The Economist пишет, что у США есть четыре варианта действий с Ираном, но все они плохи.

Источник: Аргументы и факты

США рассматривают четыре возможных сценария действий в отношении Ирана, однако ни один из них не выглядит благоприятным для Вашингтона. Об этом сообщил британский журнал The Economist, передают «Известия».

По данным издания, среди вариантов рассматриваются переговоры, завершение конфликта, его продолжение или дальнейшая эскалация. Каждый из сценариев связан с серьезными рисками. Переговорный путь осложняется предыдущим опытом, завершение конфликта не устранит опасений США по поводу ядерной программы Ирана, продолжение военной операции не гарантирует успеха, а эскалация может потребовать наземной операции и привести к новым атакам на энергетическую инфраструктуру.

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с NEWS.ru предположил, что слова Дональда Трампа о временном перемирии с Ираном являются инструментом для снижения цен на нефть и скрытой угрозой Тегерану. По его мнению, это словесная интервенция, направленная на давление на экономические и политические процессы, а также замаскированная угроза бомбардировок в случае отказа от переговоров.

Ранее сообщалось, что встреча США и Ирана может состояться на этой неделе в Исламабаде.

