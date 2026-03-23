The Economist: у США есть четыре варианта действий в отношении Ирана

Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с NEWS.ru предположил, что слова Дональда Трампа о временном перемирии с Ираном являются инструментом для снижения цен на нефть и скрытой угрозой Тегерану. По его мнению, это словесная интервенция, направленная на давление на экономические и политические процессы, а также замаскированная угроза бомбардировок в случае отказа от переговоров.