The Economist: у США есть четыре варианта действий в отношении Ирана

По данным издания, среди вариантов рассматриваются переговоры, завершение конфликта, его продолжение или дальнейшая эскалация. Каждый из сценариев связан с серьезными рисками. Переговорный путь осложняется предыдущим опытом, завершение конфликта не устранит опасений США по поводу ядерной программы Ирана, продолжение военной операции не гарантирует успеха, а эскалация может потребовать наземной операции и привести к новым атакам на энергетическую инфраструктуру.
Политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в беседе с NEWS.ru предположил, что слова Дональда Трампа о временном перемирии с Ираном являются инструментом для снижения цен на нефть и скрытой угрозой Тегерану. По его мнению, это словесная интервенция, направленная на давление на экономические и политические процессы, а также замаскированная угроза бомбардировок в случае отказа от переговоров.
Ранее сообщалось, что встреча США и Ирана может состояться на этой неделе в Исламабаде.