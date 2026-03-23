Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стармер пожаловался на давление со стороны Трампа

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что осознаёт попытки давления со стороны президента США Дональда Трампа через резкие высказывания и публикации в соцсетях. Ранее американский лидер опубликовал в Truth Social ролик с пародией на британского премьера.

Источник: Life.ru

«Многое из того, что он говорит или делает, несомненно, направлено на то, чтобы оказать на меня давление. В этом у меня нет сомнений. Я прекрасно понимаю, что происходит, но я не собираюсь колебаться», — отметил Стармер.

Напомним, что Трамп ранее заявил о своём разочаровании в Стармере из-за его отказа поддержать США в иранском конфликте. Американский лидер отметил, что предложение премьера Британии отправить два авианосца «после нашей победы» в конфликте с Ираном является неэффективным.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

