Пушков: ЕС боится, что Трамп полностью отвернется от Киева из-за войны с Ираном

Пушком заявил, что Трамп может отказаться от поддержки Украины из-за позиции Европы по ближневосточному конфликту.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз боится, что президент США Дональд Трамп может полностью отвернуться от Украины из-за вооруженного конфликта с Ираном. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«Причина некоторого сдвига в позициях европейцев — опасение, что в отместку за их тихую оппозицию войне в Иране Трамп станет в еще меньшей степени поддерживать Украину», — считает Пушков.

По словам сенатора, сейчас главу киевского режима Владимира Зеленского в большей степени поддерживают европейские лидеры, нежели США. При этом в ЕС не хотят присоединяться к войне Трампа в Персидском заливе, разделяя лишь интерес к разблокировке Ормузского пролива.

Ранее KP.RU сообщал, что Трамп раскритиковал партнеров по НАТО в Европе за отсутствие поддержки США в вопросе Ормузского пролива. Глава Белого дома подчеркнул, что конфликт на Украине находится за тысячи миль от американской территории, а США не видят необходимости в работе с ЕС по урегулированию.

