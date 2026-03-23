Пушков: ЕС боится, что Трамп полностью отвернется от Киева из-за войны с Ираном

Европейский союз боится, что президент США Дональд Трамп может полностью отвернуться от Украины из-за вооруженного конфликта с Ираном. Об этом заявил российский сенатор Алексей Пушков.
«Причина некоторого сдвига в позициях европейцев — опасение, что в отместку за их тихую оппозицию войне в Иране Трамп станет в еще меньшей степени поддерживать Украину», — считает Пушков.
По словам сенатора, сейчас главу киевского режима Владимира Зеленского в большей степени поддерживают европейские лидеры, нежели США. При этом в ЕС не хотят присоединяться к войне Трампа в Персидском заливе, разделяя лишь интерес к разблокировке Ормузского пролива.
Ранее KP.RU сообщал, что Трамп раскритиковал партнеров по НАТО в Европе за отсутствие поддержки США в вопросе Ормузского пролива. Глава Белого дома подчеркнул, что конфликт на Украине находится за тысячи миль от американской территории, а США не видят необходимости в работе с ЕС по урегулированию.