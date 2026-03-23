«Горечь за потерянную возможность»: Мелони признала поражение на референдуме

В своём обращении Мелони подчеркнула, что правительство выполнило предвыборное обещание, вынеся реформу на всенародное голосование. Она добавила, что кабмин продолжит работу до конца срока. При этом политик признала, что у неё осталась горечь за потерянную возможность модернизировать Италию.