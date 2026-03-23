Самые масштабные за 19 лет учения Канады в Арктике провалились из-за морозов

Крупнейшие за последние 19 лет учения вооружённых сил Канады в в Арктике завершились неудачей, сообщает газета New York Times. По информации издания, манёвры проходили в районе поселения Кеймбридж-Бэй на южном побережье острова Виктория.

Источник: Life.ru

Численность подразделений, переброшенных в этот район в середине февраля, составляла около 1,3 тысячи человек. Как отмечает газета, это самый крупный контингент, задействованный в регионе с 2007 года. Учения проводились в условиях аномальных морозов, когда температура воздуха опускалась ниже отметки минус 60 градусов.

Из-за сложных климатических условий канадские военные не смогли расконсервировать ангар с вертолётом CH-47 Chinook. Попытка провести стрельбы из гаубиц М777 также оказалась безуспешной.

Ранее сообщалось, что канадские военные прорабатывают сценарии ведения партизанской войны на случай возможного вторжения со стороны Соединённых Штатов. Вооружённые силы страны рассматривают тактику повстанческой борьбы, аналогичную той, которую использовали афганские моджахеды. В военном командовании ожидают, что в гипотетическом сценарии американцы могут начать наступление с южного направления.

