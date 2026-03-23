На Украине хотят ограничить доступ военнослужащих ВСУ к азартным играм

Власти Украины хотят ограничить доступ военнослужащих ВСУ к азартным играм. Соответствующую инициативу подготавливает Министерство цифровой трансформации совестно с Минобороны.
«Готовим механизм, который ограничит участие защитников и защитниц в азартных играх на время военного положения», — говорится в заявлении ведомства.
Согласно сообщению Минцифры Украины, при входе в игру пользователи будут проверяться через реестр лиц, для которых предусмотрены определенные ограничения, и перечень военнослужащих. В случае подтверждения данных доступ к порталу будет заблокирован.
Ранее KP.RU сообщал, что командиры Вооруженных сил Украины отбирают карточки у военнослужащих, уходящих на позиции. Деньги с них командование использовало для азартных игр.