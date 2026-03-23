Нетаньяху обсудил ситуацию вокруг Ирана с Трампом и Вэнсом

«Сегодня я разговаривал с нашим другом, президентом Трампом. Он считает, что есть шанс использовать наши огромные военные успехи для достижения целей через соглашение, которое защитит наши жизненно важные интересы», — заявил Нетаньяху в видеообращении.
Он подчеркнул, что Израиль продолжает наносить удары по целям в Иране и по отряда «Хезболлы» в Ливане.
«Мы будем защищать наши жизненно важные интересы в любой ситуации», — заверил израильский премьер.
Кроме того, журналист Барак Равид сообщил, что Нетаньяху также провёл переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. По его данным, стороны обсудили возможность запуска переговоров между США и Ираном, а также возможные условия соглашения по урегулированию конфликта.
Ранее советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули заявил, что Тегеран не собирается возобновлять переговоры с США в прежнем формате.