Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нетаньяху обсудил ситуацию вокруг Ирана с Трампом и Вэнсом

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что провёл телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого обсуждалась ситуация вокруг Ирана.

«Сегодня я разговаривал с нашим другом, президентом Трампом. Он считает, что есть шанс использовать наши огромные военные успехи для достижения целей через соглашение, которое защитит наши жизненно важные интересы», — заявил Нетаньяху в видеообращении.

Он подчеркнул, что Израиль продолжает наносить удары по целям в Иране и по отряда «Хезболлы» в Ливане.

«Мы будем защищать наши жизненно важные интересы в любой ситуации», — заверил израильский премьер.

Кроме того, журналист Барак Равид сообщил, что Нетаньяху также провёл переговоры с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. По его данным, стороны обсудили возможность запуска переговоров между США и Ираном, а также возможные условия соглашения по урегулированию конфликта.

Ранее советник спикера иранского парламента по политическим вопросам Амир Эбрахим Расули заявил, что Тегеран не собирается возобновлять переговоры с США в прежнем формате.

