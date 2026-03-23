Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента РФ по вопросам инвестиционного взаимодействия с зарубежными странами Кирилл Дмитриев высказался относительно спроса на премиальные автомобили Bentley.
«Автомобили Bentley пользуются спросом на Украине», — отметил Дмитриев в публикации в социальной сети X*.
Этим заявлением он отреагировал на информацию о том, что киевское отделение компании заняло третью позицию в европейском рейтинге продаж данного бренда по результатам 2025 года.
Тема коррупции на Украине становится предметом активного обсуждения и в западных странах, где ранее борьбу с ней рассматривали в качестве одного из ключевых требований для евроинтеграции Киева.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.