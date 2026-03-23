США назначили дату окончания войны с Ираном, пишут СМИ

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Соединенные Штаты планируют объявить о завершении конфликта с Ираном 9 апреля, утверждает Ynet со ссылкой на израильского чиновника.

Источник: AP 2024

«Вашингтон назначил 9 апреля в качестве целевой даты для окончания войны», — говорится в публикации.

По словам источника, прекращение войны к этой дате позволит главе Белого дома посетить Израиль в День независимости и получить государственную Премию Израиля.

В понедельник американский президент заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, утверждая, что за последние два дня Вашингтон и Тегеран провели «очень позитивные и продуктивные» переговоры, которые продолжат в течение недели. При этом МИД Ирана опроверг, что вел переговоры с Вашингтоном, однако подтвердил, что получал послания через посредников о желании урегулировать конфликт путем диалога.

Накануне Трамп выдвинул ультиматум исламской республике, пригрозив уничтожением всех иранских электростанций, если Тегеран полностью не откроет Ормузский пролив в течение 48 часов.

Кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет четвертую неделю. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали своей целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал страны и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в возобновлении переговоров.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше