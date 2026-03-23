США назначили дату окончания войны с Ираном, пишут СМИ

В понедельник американский президент заявил, что поручил приостановить удары по энергетической инфраструктуре Ирана, утверждая, что за последние два дня Вашингтон и Тегеран провели «очень позитивные и продуктивные» переговоры, которые продолжат в течение недели. При этом МИД Ирана опроверг, что вел переговоры с Вашингтоном, однако подтвердил, что получал послания через посредников о желании урегулировать конфликт путем диалога.