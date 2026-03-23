В Пакистане заявили о готовности способствовать миру в Персидском заливе

Глава пакистанского правительства Шахбаз Шариф подчеркнул важность единства в мусульманской умме.

ИСЛАМАБАД, 23 марта. /ТАСС/. Пакистан готов сыграть конструктивную роль в инициативах по мирному урегулированию конфликта в Персидском заливе. Об этом заявил глава пакистанского правительства Шахбаз Шариф в телефонном разговоре с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

«Мы обсудили серьезную ситуацию в регионе Персидского залива и согласились со срочной необходимостью деэскалации, диалога и дипломатии», — написал Шариф в X. «Я также подчеркнул важность единства в рядах мусульманской уммы и подтвердил готовность Пакистана сыграть конструктивную роль в продвижении мира в регионе», — добавил он.

В понедельник телеканал N12 со ссылкой на израильского чиновника информировал, что встреча между представителями США и Ирана может состояться в конце текущей недели в столице Пакистана Исламабаде. Ранее корреспондент портала Axios и 12-го канала телевидения Израиля Барак Равид со ссылкой на американские источники сообщил, что посредниками между Ираном и США сейчас выступают Турция, Египет и Пакистан.

Как заявил ранее президент США Дональд Трамп, Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней провели «очень хорошие и продуктивные переговоры» о прекращении боевых действий. Согласно изложенной им информации, консультации США и Ирана «продолжатся в течение недели». Якобы в связи с этим американский лидер распорядился на пять дней отложить возможное нанесение ударов по объектам энергетической инфраструктуры Ирана.

Между тем иранское агентство Tasnim со ссылкой на источник передало, что Тегеран не вел и не ведет переговоры о прекращении конфликта с Вашингтоном. По его данным, американский лидер отказался от прежнего ультиматума Тегерану, предусматривавшего возможность нанесения ударов по иранской энергетической инфраструктуре чуть ли не с 24 марта, так как «военные угрозы со стороны Ирана стали более убедительными».

Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
