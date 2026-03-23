Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев ввел экстренные отключения света

Источник: Аргументы и факты

Киев и Киевская область ввели экстренные отключения электроэнергии по команде «Укрэнерго», сообщили в энергохолдинге ДТЭК.

«Киев и Киевская область: по команде “Укрэнерго” применены экстренные отключения», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что в условиях экстренных отключений графики подачи электроэнергии не действуют.

По словам местных жителей, в городе также фиксировались перебои с водоснабжением. До и во время отключений они наблюдали вспышки на левом берегу Киева.

Военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что перебои могут быть связаны с ударами по объектам инфраструктуры.

«Вполне вероятно, отключение связано с ударами, которые наносились нашими военными по объектам, обеспечивающим украинский ВПК. Вспышки могли произойти по разным причинам», — отметил он.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась и в Черниговской области.

Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне дефицита резко подорожала гречка, цена на нее достигла 80 гривен за килограмм.