Киев ввел экстренные отключения света

Киев и Киевская область ввели экстренные отключения электроэнергии по команде «Укрэнерго», сообщили в энергохолдинге ДТЭК.
В компании уточнили, что в условиях экстренных отключений графики подачи электроэнергии не действуют.
По словам местных жителей, в городе также фиксировались перебои с водоснабжением. До и во время отключений они наблюдали вспышки на левом берегу Киева.
Военный эксперт Василий Дандыкин допустил, что перебои могут быть связаны с ударами по объектам инфраструктуры.
«Вполне вероятно, отключение связано с ударами, которые наносились нашими военными по объектам, обеспечивающим украинский ВПК. Вспышки могли произойти по разным причинам», — отметил он.
По его словам, аналогичная ситуация наблюдалась и в Черниговской области.
Ранее сообщалось, что в Киеве на фоне дефицита резко подорожала гречка, цена на нее достигла 80 гривен за килограмм.