Самолет Зеленского летит в Вашингтон после заправки в Ирландии 23 марта

Самолет Зеленского Airbus A319 летит в Вашингтон после дозаправки в Ирландии. Трекеры фиксируют курс на базу Andrews. Подробности о неанонсированном визите — в материале aif.ru..

Источник: Аргументы и факты

Самолет Airbus A319 с бортовым номером UR-ABA, на котором совершает дальние перелеты Владимир Зеленский, летит над Атлантическим океаном в сторону Вашингтона вечером 23 марта, обнаружил aif.ru.

Это следует из данных сразу нескольких онлайн-трекеров для отслеживания рейсов.

Пунктом назначения указана крупная военная база США Эндрюс (Andrews Air Force Base) расположенная в штате Мэриленд, примерно в 20 километрах к юго-востоку от центра Вашингтона. Борт вылетел из ирландского аэропорта Шеннон примерно в 17:16 — типичный маршрут для дозаправки. Туда самолет прилетел ранее из польского Жешува, который находится на границе с Украиной.

Ранее в СМИ не сообщалось о визите Зеленского в США. Известно лишь, что 21 марта украинская делегация прибыла в Майами на встречу со спецпредставителями президента Трампа. Переговоры длились два дня: 21 и 22 марта. По их итогам обе стороны выпустили сухие заявления о «продвижении в согласовании позиций».

На прошлой неделе 17 марта на том же самолете глава украинского режима прибыл в Великобританию.

Airbus A319−115 ACJ — основной правительственный VIP-самолёт Украины, используемый для перевозки президента Зеленского, премьера и высших чиновников. Он был приобретен для государственных нужд Украины во время президентства Виктора Ющенко.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше