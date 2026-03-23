Азаров заявил, что в Киеве свободно гуляет только Зеленский

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что улицы Киева пустеют на фоне мобилизации, а свободно передвигаться по городу может только Владимир Зеленский.
«В Киеве улицы становятся все более пустынными. Киевляне прячутся от сотрудников ТЦК у себя дома», — написал он в своем Telegram-канале.
По его словам, единственным человеком, который свободно гуляет по городу, остается Зеленский.
Азаров назвал происходящее «огромнейшей трагедией».
Ранее сообщалось, что в Одессе сотрудники территориального центра комплектования задержали работника СТО, после чего, по данным СМИ, из кабинета пропали деньги.