Израиль заявил об ударах по районам Бир-Абед и Рувейс на южной окраине Бейрута

БЕЙРУТ, 23 марта. /ТАСС/. Самолеты израильских ВВС возобновили налеты на южные окраины ливанской столицы в ответ на ракетные обстрелы Верхней Галилеи шиитской милицией «Хезболлах».
Как передает корреспондент ТАСС, серия ударов в ночные часы была нанесена по районам Бир-Абед и Рувейс. Сильные взрывы были слышны по всему городу.
Жители южных кварталов были заранее предупреждены израильским командованием о предстоящих налетах и покинули дома, перебравшись ближе к центральной части Бейрута.
Во второй половине дня израильский беспилотник нанес точечный удар по зданию в Хазмии — восточном пригороде столицы. По данным Минздрава, погиб один человек.