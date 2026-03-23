NNA: самолеты Израиля ударили по мосту Эд-Далафа на юге Ливана

БЕЙРУТ, 23 марта. /ТАСС/. Израильские ВВС вывели из строя мост Эд-Далафа, соединяющий Южный Ливан с регионом Западное Бекаа и горным массивом Шуф. Об этом сообщило агентство NNA.
По его информации, виадук является важной транспортной артерией и находится в 30 км от границы с Израилем. Объект пересекает горное ущелье, по которому течет на юг река Литани.
Армии обороны Израиля предупредила заранее жителей района о предстоящем авиаударе по мосту и потребовала от них выехать на север к реке Захрани. Представитель ВС Авихай Эдри заявил, что операция по уничтожению мостов на юге Ливана проводится с тем, чтобы предотвратить переброску подкрепления и оружия шиитской милиции «Хезболлах».