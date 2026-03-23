TOLO News: ВВС Пакистана нарушили воздушное пространство Афганистана

Как утверждает представитель 209-го армейского корпуса «Аль-Фатх» в провинции Балх Хаммад Висал, афганистанские средства ПВО ведут огонь по пакистанским самолетам на севере страны.

ИСЛАМАБАД, 23 марта. /ТАСС/. Самолеты ВВС Пакистана вторглись в воздушное пространство Афганистана. Об этом сообщил телеканал TOLO News со ссылкой на афганских военных.

Как утверждает представитель 209-го армейского корпуса «Аль-Фатх» в провинции Балх Хаммад Висал, средства ПВО Афганистана ведут огонь по пакистанским самолетам на севере страны.

Срок приостановки боевых действий между Пакистаном и Афганистаном истек в 22:00 мск 23 марта. О продлении перемирия стороны не сообщали.

Вечером 26 февраля на границе Пакистана и Афганистана возобновились бои. Кабул заявил, что проводит военную операцию в ответ на недавние пакистанские авиаудары по афганской территории. Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф сообщил, что теперь его страна и правительство талибов в Афганистане находятся в состоянии открытого вооруженного противостояния.

18 марта Исламабад и Кабул объявили о пятидневном перемирии на время мусульманского праздника Ид аль-Фитр. Посредниками выступали Саудовская Аравия, Катар и Турция.

Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше