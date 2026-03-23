Премьер и глава МИД Чехии поддержали Орбана перед выборами в Венгрии

БУДАПЕШТ, 23 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и министр иностранных дел республики Петр Мацинка перед предстоящими выборами в Венгрии выразили поддержку главе правительства Венгрии Виктору Орбану. Они выступили в венгерской столице на встрече лидеров правых партий, образовавших в Европарламенте фракцию «Патриоты Европы».
«Речь на выборах в Венгрии идет не только о политике, но и о стабильности, опыте и уверенности [в будущем]. Конкретно Виктор Орбан представляет эти качества», — сказал Бабиш. Чешский премьер не смог прибыть в Будапешт и направил участникам встречи видеоприветствие.
По словам Мацинки, исторические личности, как Орбан, рождаются раз в 500 лет, как Микеланджело Буонарроти. «Когда он [Орбан] входит в зал, как будто входит сама Венгрия», — сказал министр.
Бабиш возглавляет политическое движение АNО (Акция недовольных граждан). Мацинка является лидером политического движения Motorist (Автомобилисты). Эти политические силы входят в состав фракции «Патриоты Европы» в Европарламенте.