WSJ: США управляют из Германии ударами беспилотников по Ирану

НЬЮ-ЙОРК, 23 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты осуществляют управление ударными беспилотниками в ходе атак на Иран с американской авиабазы Рамштайн в Германии, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По ее сведениям, упомянутая база стала «центром управления» американской военной операции против исламской республики, а также, фактически является одной из точек «воздушного моста», через которую ВС США доставляют в Ближневосточный регион людей, боеприпасы и оборудование.

Помимо этого, указывает издание, США задействуют несколько других военных баз в Европе — за последние несколько недель американские корабли и бомбардировщики заправлялись на базах в Великобритании, Португалии, Италии, Франции и Греции.

Базы США в европейских странах, отмечает газета, также предоставляют ключевые для американских военных возможности для слежения и разведки.

США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли прежний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше