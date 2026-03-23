WSJ: США управляют из Германии ударами беспилотников по Ирану

По ее сведениям, упомянутая база стала «центром управления» американской военной операции против исламской республики, а также, фактически является одной из точек «воздушного моста», через которую ВС США доставляют в Ближневосточный регион людей, боеприпасы и оборудование.
Помимо этого, указывает издание, США задействуют несколько других военных баз в Европе — за последние несколько недель американские корабли и бомбардировщики заправлялись на базах в Великобритании, Португалии, Италии, Франции и Греции.
Базы США в европейских странах, отмечает газета, также предоставляют ключевые для американских военных возможности для слежения и разведки.
США и Израиль начали 28 февраля военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку якобы исходящими от Ирана ракетной и ядерной угрозами. При этом руководство США открыто призвало население Ирана выступить против собственного правительства и захватить власть. В результате ударов погибли прежний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.