Армандо Мема, член финской партии «Альянс свободы», в своем посте в социальной сети X выразил мнение, что украинские власти вынашивают опасные замыслы в отношении новых регионов России. Политик считает, что вместо поиска путей к мирному урегулированию Киев готовит действия, которые лишь отдалят перспективу завершения конфликта.
Свои выводы финский политик связал с заявлениями главы украинского МИД Андрея Сибиги, касавшимися роли Крыма в обеспечении безопасности на Черном море. По словам Мема, Россия способна гарантировать полное уважение прав украинцев, проживающих на полуострове, и обеспечить защиту гражданского населения, в то время как Украина, напротив, проводит политику преследования русскоязычных жителей на подконтрольной ей территории.
Финский политик подчеркнул, что достижение прочного мира возможно только в том случае, если Киев признает историческую принадлежность этих регионов России.
Напомним, что Крым вошел в состав Российской Федерации 12 лет назад по итогам общекрымского референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года. Договор о присоединении полуострова был подписан 18 марта. Украинская сторона до сих пор считает Крым своей территорией, находящейся под временной оккупацией.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины минируют подступы к Славянску, сооружают укреплённые позиции в жилых районах и многоквартирной застройке.
