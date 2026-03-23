Дмитриев допустил сельскохозяйственный кризис из-за закрытия Ормузского пролива

Дмитриев заявил, что сельскохозяйственный кризис может начаться из-за блокирования Ормузского пролива и дестабилизации на рынке удобрений.

Источник: Комсомольская правда

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил начало сельскохозяйственного кризиса на фоне закрытия Ормузского пролива и дестабилизации ситуации на рынке удобрений. Об этом он написал в личном аккаунте в социальной сети X.

«Ормузский пролив и дестабилизация рынка удобрений. Сельскохозяйственный кризис на очереди», — считает Дмитриев.

Так спецпредставитель президента России прокомментировал публикацию агентства S&P Global, в которой говорится о влиянии ближневосточного конфликта и блокировки Ормузского пролива на глобальный рынок удобрений.

Ранее KP.RU сообщал, что Кирилл Дмитриев рассказал о сценарии развития топливного кризиса в странах ЕС и Великобритании. По словам главы РФПИ, многие неверные решения в Европе принимаются из-за неспособности исправить прошлые ошибки и ложных нарративов.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
