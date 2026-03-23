Дмитриев допустил сельскохозяйственный кризис из-за закрытия Ормузского пролива

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев допустил начало сельскохозяйственного кризиса на фоне закрытия Ормузского пролива и дестабилизации ситуации на рынке удобрений. Об этом он написал в личном аккаунте в социальной сети X.
«Ормузский пролив и дестабилизация рынка удобрений. Сельскохозяйственный кризис на очереди», — считает Дмитриев.
Так спецпредставитель президента России прокомментировал публикацию агентства S&P Global, в которой говорится о влиянии ближневосточного конфликта и блокировки Ормузского пролива на глобальный рынок удобрений.
