Умер заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин

На 61-м году жизни скончался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, депутат от фракции «Единая Россия» Юрий Швыткин. Об этом сообщил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин.

По информации, размещенной на официальном сайте Думы, Вячеслав Володин выразил соболезнования в связи с утратой. «Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин», — приводятся на сайте слова Володина. Он выразил глубокие соболезнования родным и близким, указав, что его уход — невосполнимая утрата.

Володин добавил: «Нам всем он запомнится скромным, отзывчивым и надежным товарищем»,

Юрий Швыткин был известен своей активной деятельностью в сфере обороны и безопасности страны. Его коллеги отмечают, что его вклад в развитие законодательных инициатив и поддержание безопасности был значительным.

Юрий Николаевич Швыткин занимал пост депутата Госдумы с 2016 года и активно участвовал в работе комитета, отвечающего за вопросы обороны. Его уход стал неожиданным для многих, и коллеги по парламенту выражают искренние соболезнования его семье и близким.

