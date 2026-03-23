Умер депутат ГД Юрий Швыткин

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин умер на 61-м году жизни.
Об этом сообщил председатель ГД Вячеслав Володин, передаёт пресс-служба Думы.
«Скоропостижно ушёл из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин», — сообщил Володин, выразив соболезнования родным и близким парламентария.
Ранее стало известно, что в Якутии скончался народный депутат республики и первый секретарь якутского республиканского комитета КПРФ Виктор Губарев. Опытный политик, возглавлявший региональное отделение партии более 20 лет, ушёл из жизни в возрасте 75 лет.
Умер бывший мэр Омска и экс-депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Шрейдер. Ему было 74 года.
Узнать больше по теме
