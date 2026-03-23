Шайба Нестерова принесла ЦСКА победу над СКА в овертайме первого матча серии ⅛ финала Кубка Гагарина

ЦСКА победил СКА в первом матче серии ⅛ финала Кубка Гагарина — 2026.
Встреча завершилась во втором овертайме со счётом 3:2.
В составе СКА отличились Николай Голдобин и Сергей Сапего. Шайбы у ЦСКА забросили Максим Соркин, оформивший дубль, и Никита Нестеров.
Счёт в серии стал 1−0 в пользу ЦСКА.
В другом матче дня «Торпедо» одержало победу над «Северсталью» — 4:1 (1−0 в серии).
У нижегородцев голы забили Владислав Фирстов, Никита Шавин, Егор Виноградов, Андрей Белевич.
Вторые матчи в этих сериях пройдут 25 марта.
Ранее определились все пары первого раунда плей-офф КХЛ.