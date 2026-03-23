«Нужны понятные всем честные правила»: в Госдуме разработали законопроект о гарантиях цифровых прав граждан

ЛДПР разработала законопроект, закрепляющий права граждан на доступ к интернету, свободу выражения мнений в сети, выбор способов общения и защиту персональных данных. Документ подготовлен на фоне массовых обращений россиян, обеспокоенных ограничениями интернета и связи. В Госдуме считают, что решить эту проблему помогут гарантии и «понятные всем честные правила».
Депутаты ЛДПР разработали законопроект «О гарантиях цифровых прав граждан России». Об этом в беседе с ТАСС рассказал лидер партии Леонид Слуцкий.
В документ вошли положения о доступе к информации (о праве каждого на доступ к интернету), о свободе выражения мнений в интернете, о свободе выбора способа общения в интернете, о конфиденциальности и защите данных и другие.
По словам Слуцкого, инициатива подготовлена в ответ на многочисленные обращения россиян, встревоженных ограничениями в работе связи и интернета.
«Мы получаем массу обращений по работе интернета и связи. Каждый из нас на себе ощутил эту блокаду. Какими бы ни были причины, людям нужны гарантии использования цифровой инфраструктуры и связи. Они в основе нашей жизни и работы», — написал депутат в своём Telegram-канале.
Основа законопроекта уже готова, в ближайшее время документ будет доработан совместно с профессиональными сообществами и экспертами, добавил Слуцкий.
«Нужны не разговоры, а понятные всем честные правила. Мы видим сегодня, как их отсутствие всё сильнее тревожит граждан, и предлагаем своё решение», — заявил парламентарий.
В ряде регионов России продолжительное время наблюдаются перебои со связью и с мобильным интернетом. С начала марта проблемы стали фиксировать в том числе в Москве. В Кремле объясняли, что ограничения вводятся в строгом соответствии с действующим законодательством и необходимы для обеспечения безопасности граждан.
В Минцифры объясняли, что мобильный интернет локально отключается при угрозах атаки БПЛА: такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять ударам противника.
Во время ограничений всегда работает так называемый белый список ресурсов. «Чтобы гражданам оставались доступны самые необходимые и популярные сервисы, в моменты отключения мобильного интернета продолжает работать “белый список” платформ и сайтов. Перечень составляется по согласованию с органами, отвечающими за безопасность», — отмечали в ведомстве. На сегодняшний день в списке больше 120 ресурсов, среди которых государственные платформы, соцсети, интернет-магазины, банки и онлайн-площадки для трансляции контента.
При этом отключения никак не затрагивают домашний интернет, поскольку проводные технологии не используются для атак БПЛА.
В минувшие выходные в СМИ появилась информация, что «белые списки» якобы коснутся и домашнего интернета, а скорость Wi-Fi упадёт из-за необходимости постоянно фильтровать соответствующий трафик. В Минцифры этот слух опровергли, заявив, что доступ к домашнему интернету в России остаётся безлимитным.