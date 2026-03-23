Дмитриев заявил о риске аграрного кризиса из-за блокады Ормузского пролива

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев высказал мнение, что обстановка в районе Ормузского пролива способна вызвать кризис на рынке минеральных удобрений и создать сложности для аграрного сектора.
«Ормузский пролив и кризис с удобрениями. Следующий — сельскохозяйственный кризис», — такое сообщение он опубликовал в социальной сети X*.
В середине марта представитель центрального штаба Корпуса стражей исламской революции (КСИР) «Хатам аль-Анбия» заявил, что Иран не допустит транспортировки через Ормузский пролив, который является маршрутом для около 20% мирового нефтяного экспорта, любых партий топливных ресурсов, связанных с США и поддерживающими их странами.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.