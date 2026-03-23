Партия премьера Словении начала переговоры о формировании правящей коалиции

По данным агентства, «Свобода» намерена в конце этой недели провести встречу с представителями «всех демократических партий». Ранее вице-председатель движения Матей Арчон допустил возможность коалиционных переговоров со всеми политическими силами, кроме оппозиционной Словенской демократической партии (СДП). Лидер партии евроскептиков Resnica («Правда») Зоран Стеванович подтвердил агентству получение приглашения на переговоры.