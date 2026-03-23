Партия премьера Словении начала переговоры о формировании правящей коалиции

БЕЛГРАД, 23 марта. /ТАСС/. Движение «Свобода» премьер-министра Словении Роберта Голоба начало переговоры о формировании правящей коалиции после победы на выборах в парламент. Об этом сообщило Словенское агентство печати.
По данным агентства, «Свобода» намерена в конце этой недели провести встречу с представителями «всех демократических партий». Ранее вице-председатель движения Матей Арчон допустил возможность коалиционных переговоров со всеми политическими силами, кроме оппозиционной Словенской демократической партии (СДП). Лидер партии евроскептиков Resnica («Правда») Зоран Стеванович подтвердил агентству получение приглашения на переговоры.
Очередные выборы в Государственное собрание (нижняя палата) парламента Словении прошли 22 марта. Победу одержало правящее движение «Свобода», которое займет 29 мест в нижней палате. Второе место заняла Словенская демократическая партия Янеза Янши (28 мест).