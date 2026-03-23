Трамп заявил, что не является поклонником действий России на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в понедельник сделал заявление, касающееся действий России в контексте украинского конфликта.

Отвечая на вопрос о сравнении американской политики в Иране и российских действий на Украине, американский лидер подчеркнул, что не одобряет поведение Москвы.

При этом Трамп отметил, что между двумя указанными ситуациями существует множество принципиальных различий, однако он не стал уточнять, какие именно отличия он имел в виду.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

Ранее сообщалось, что на Западе предупредили о коварном плане Киева против Крыма.

