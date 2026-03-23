Трамп заявил, что не является поклонником действий России на Украине

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в понедельник сделал заявление, касающееся действий России в контексте украинского конфликта.
Отвечая на вопрос о сравнении американской политики в Иране и российских действий на Украине, американский лидер подчеркнул, что не одобряет поведение Москвы.
При этом Трамп отметил, что между двумя указанными ситуациями существует множество принципиальных различий, однако он не стал уточнять, какие именно отличия он имел в виду.
В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.