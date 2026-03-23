Киев продолжает атаковать инфраструктуру для экспорта газа, заявил Небензя

«Не прекращаются нападения на объекты другой экспортной инфраструктуры, обеспечивающей поставки российского газа по “Турецкому потоку” и “Голубому потоку”. За последние дни предприняты атаки БПЛА на компрессорную станцию “Русская” в Краснодарском крае, “Казачья” и “Береговая”. Эти безответственные действия происходят в момент, когда мировой энергетический рынок остается крайне нестабильным», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.