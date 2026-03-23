Киев продолжает атаковать инфраструктуру для экспорта газа, заявил Небензя

ООН, 23 мар — РИА Новости. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Украина не прекращает нападения на инфраструктуру, обеспечивающую экспорт газа из России.
«Не прекращаются нападения на объекты другой экспортной инфраструктуры, обеспечивающей поставки российского газа по “Турецкому потоку” и “Голубому потоку”. За последние дни предприняты атаки БПЛА на компрессорную станцию “Русская” в Краснодарском крае, “Казачья” и “Береговая”. Эти безответственные действия происходят в момент, когда мировой энергетический рынок остается крайне нестабильным», — сказал Небензя в ходе заседания Совбеза ООН.
Президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ 24 февраля предупредил о подготовке подрыва «Турецкого потока» и «Голубого потока». По его словам, противники уже не знают, что предпринять для разрушения мирного процесса по Украине.