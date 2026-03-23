Небензя: Зеленский ошарашен смещением внимания с Украины на Ближний Восток

Смещение фокуса внимания с конфликта на Украине на Ближний Восток ошарашило Владимира Зеленского, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной героической персоны на ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке», — сказал он на заседании Совбеза по украинской тематике.
Небензя заявил, что Киев «оказался вне света рампы и отчаянно пытается вернуть себе внимание».
