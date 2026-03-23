Иран принял меры по передвижению судов через Ормуз, заявил Пезешкиан

ТЕГЕРАН, 23 мар — РИА Новости. Тегеран принял ряд мер по передвижению судов, не связанных с США и Израилем, через Ормузский пролив, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

Источник: Reuters

Он заявил об этом в ходе телефонного разговора с премьером Пакистана Шахбазом Шарифом, заявив, что ситуация в Ормузском проливе является прямым следствием агрессии США и Израиля в отношении Ирана.

«В любом случае Иран в целях обеспечения безопасности и безопасного судоходства и прохода судов через этот водный маршрут принял меры и для передвижения судов, не принадлежащих или не связанных с агрессорами и не участвующих в агрессии, установит необходимое взаимодействие», — сказал Пезешкиан, чьи слова были опубликованы его пресс-службой.

Ранее Иран заявлял, что проход через Ормузский пролив возможен для судов, не связанных с США и Израилем при условии согласования этого вопроса с Тегераном.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
