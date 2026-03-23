Иран принял меры по передвижению судов через Ормуз, заявил Пезешкиан

«В любом случае Иран в целях обеспечения безопасности и безопасного судоходства и прохода судов через этот водный маршрут принял меры и для передвижения судов, не принадлежащих или не связанных с агрессорами и не участвующих в агрессии, установит необходимое взаимодействие», — сказал Пезешкиан, чьи слова были опубликованы его пресс-службой.
Ранее Иран заявлял, что проход через Ормузский пролив возможен для судов, не связанных с США и Израилем при условии согласования этого вопроса с Тегераном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.