В Москве объявили лауреатов кинопремии «Ника»

Фильмы «Ветер» и «Пророк. История Пушкина» стали триумфаторами 39 премии «Ника».

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Фильмы «Ветер» режиссера Сергея Члиянца и «Пророк. История Александра Пушкина» стали триумфаторами 39-й премии «Ника» за 2025 год, получив по четыре статуэтки, передает корреспондент РИА Новости.

Торжественная церемония вручения 39-ой кинематографической премии «Ника» прошла в понедельник в театре Моссовета в Москве.

Фильм «Ветер» собрал четыре статуэтки: кроме гран-при за лучший фильм «Нику» получили оператор Данила Горюнков, звукорежиссер Александр Феденев, сценаристы Петр Луцик и Алексей Саморядов.

Фильм «Пророк. История Александра Пушкина» также собрал призы в четырех номинациях: режиссер Феликс Умаров стал «Открытием года», за лучшую музыку к фильму статуэтку получил композитор Райан Оттер, за лучшие костюмы — Татьяна Патрахальцева, лучшей работой режиссера монтажа признали работу Марии Лихачевой.

Проект «Хроники русской революции» получил премию «Ника» в новой номинации как лучший сериал.

Лучшим режиссером второй год подряд был признан Бакур Бакурадзе: в этом раз он получил приз за фильм «Лермонтов».

Актеры Светлана Крючкова и Константин Хабенский получили премии «Ника» за главные роли в кино, а Елена Лядова и Владимир Машков — за роли второго плана.

Ушедший из жизнь в январе Игорь Золотовицкий получил специальный приз за вклад в кинематографические науки, критику и образования.

Режиссер Алла Сурикова была удостоена специального приза «Честь и достоинство».

Лучшей работой художника признали работу Сергея Агина над фильмом «Волшебник изумрудного города. Дорога из желтого кирпича».

Лучшим неигровым фильмом стала картина «К другому берегу. Станиславский в Новом свете» режиссёров Бориса Караджева и Анастасии Кузяковой, а лучшим анимационным фильмом признали мультфильм «Булгаковъ» режиссёра Станислава Соколова.

Национальная кинематографическая премия «Ника» учреждена в 1987 году секретариатом Союза кинематографистов СССР. Победители определяются путем тайного голосования членов Академии кинематографических искусств и получают приз-статуэтку крылатой древнегреческой богини Ники.