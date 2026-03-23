СМИ рассказали о судьбе авианосца ВМС США Gerald R. Ford после пожара

Причиной захода, по информации издания, стало недавнее происшествие на борту — на прошлой неделе на авианосце произошло возгорание. Как ранее писала New York Times, экипажу потребовалось более 30 часов, чтобы справиться с огнем, который вспыхнул в судовой прачечной.
Как ожидается, авианосец проведет на базе более недели. Однако, в отличие от предыдущих визитов, на этот раз команде не разрешат традиционные длительные увольнения в город Ханья, и выход за пределы базы будет ограничен.
Стоит отметить, что USS Gerald R. Ford, задействованный в военной операции США на Ближнем Востоке, в последнее время часто оказывался в центре внимания из-за технических неполадок. Помимо недавнего пожара, в конце февраля Wall Street Journal сообщала о системных проблемах с вакуумной канализационной системой на корабле.
В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в понедельник сделал заявление, касающееся действий России в контексте украинского конфликта.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.