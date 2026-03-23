В «Будё-Глимт» высказались о сроках получения Хайкиным норвежского паспорта

В «Будё-Глимт» ответили на вопрос, когда российский вратарь Никита Хайкин получит норвежский паспорт.
«Пока никаких новостей нет, но это правда, что Хайкин хочет получить норвежское гражданство. Мы пока не знаем, когда это произойдёт. В клубе довольны игрой Никиты», — приводит слова пресс-атташе клуба Metaratings.
Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года. В составе команды он четыре раза становился победителем чемпионата страны.
Сам Хайкин неоднократно заявлял о намерении получить паспорт Норвегии. По его словам, норвежское гражданство упростило бы его жизнь.
Ранее Хайкин побил рекорд Лиги чемпионов по сейвам за сезон.