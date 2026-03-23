Волонтеры ищут аэролодки для поисков подростков, пропавших на Волге

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» ищут аэролодки и экипажи для поисков подростков, пропавших в Ульяновске на Волге, сообщил отряд на своей странице во «ВКонтакте».
Спасатели ищут двух подростков, которые собирались перейти Волгу в Ульяновске. Сообщение об их исчезновении поступило в ночь на понедельник. Акваторию реки обследуют на катерах на воздушной подушке, а также с квадрокоптера. Поисковики «ЛизыАлерт» обследуют береговую линию, опрашивают население и расклеивают ориентировки. По факту пропажи подростков СК расследует уголовное дело об убийстве.
«Для проведения поисково-спасательных работ на акватории реки Волги срочно требуются аэролодки (судна на воздушной подушке). Требуются: аэролодки любой грузоподъемности, экипажи с опытом вождения», — указано в сообщении отряда.
Уточняется, что аэролодки требуются для профессиональных спасателей. Откликнувшиеся экипажи должны быть готовы выехать на поиски подростков утром во вторник, отметили поисковики.
В пресс-службе «ЛизыАлерт» уточнили РИА Новости, что у имеющихся волонтеров нет прав на вождение такого транспорта.