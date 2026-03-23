Волонтеры ищут аэролодки для поисков подростков, пропавших на Волге

Спасатели ищут двух подростков, которые собирались перейти Волгу в Ульяновске. Сообщение об их исчезновении поступило в ночь на понедельник. Акваторию реки обследуют на катерах на воздушной подушке, а также с квадрокоптера. Поисковики «ЛизыАлерт» обследуют береговую линию, опрашивают население и расклеивают ориентировки. По факту пропажи подростков СК расследует уголовное дело об убийстве.