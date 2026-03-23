Кимаковский: освобождение Славянска носит для России сакральный характер

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский объяснил, почему для России освобождение Славянска является особой задачей.
В беседе с ИС «Вести» он отметил, что именно со Славянска начиналась Русская весна.
«Поэтому для нас освобождение этого города носит такой даже, я бы сказал, сакральный характер», — заявил он.
Ранее власти Украины сообщили о начале эвакуации подконтрольного Киеву Славянска.
В Минобороны России сообщали, что идёт активное продвижение к Славянску, продолжаются уличные бои в Константиновке и Красном Лимане.