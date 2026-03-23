«Европейские страны предпринимают отчаянные шаги для того, чтобы заткнуть рты всем, кто доносит правду о ситуации на Украине», — сказал он на заседании Совета Безопасности по Украине.
Небензя заявил, что под надуманными предлогами Брюссель вводит ограничительные меры «уже в отношении собственных соотечественников лишь за то, что их взгляды и интерпретации не совпадают с официальной линией Евросоюза или отдельных западных государств».
Ранее Небензя заявил, что смещение фокуса внимания с конфликта на Украине на Ближний Восток ошарашило Владимира Зеленского.