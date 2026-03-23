Журналист Axios: Вэнс и Нетаньяху обсудили возможную договорённость с Ираном

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по началу переговоров с Ираном.

Об этом в X заявил журналист Axios Барак Равид.

«Вэнс в понедельник утром поговорил по телефону с… Нетаньяху и обсудил усилия по началу переговоров с Ираном», — сообщил он.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил Пентагону отложить атаку на энергетическую инфраструктуру Ирана на пять дней.

Также, по его словам, США и Иран за последние два дня провели продуктивные переговоры.

При этом агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что Иран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников.

