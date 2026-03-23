Журналист Axios: Вэнс и Нетаньяху обсудили возможную договорённость с Ираном

Американский вице-президент Джей Ди Вэнс обсудил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху усилия по началу переговоров с Ираном.
Об этом в X заявил журналист Axios Барак Равид.
«Вэнс в понедельник утром поговорил по телефону с… Нетаньяху и обсудил усилия по началу переговоров с Ираном», — сообщил он.
Также, по его словам, США и Иран за последние два дня провели продуктивные переговоры.
При этом агентство Fars со ссылкой на источник сообщило, что Иран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников.
Узнать больше по теме
Джей Ди Вэнс: биография морского пехотинца и писателя, ставшего вице-президентом США
В новой администрации Дональда Трампа довольно много интересных личностей. Особое внимание привлекает его вице-президент, Джей Ди Вэнс. Он вырос в семье простых рабочих, самостоятельно получил хорошее образование, стал миллионером и поднялся на вершины политического олимпа.