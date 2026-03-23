Небензя: 27,5 тыс. мирных жителей РФ пострадали от атак ВСУ с февраля 2022 года

В Белгородской области разрушены более 520 социальных объектов, 174 образовательных учреждения и 74 объекта здравоохранения, сообщил постоянный представитель России при ООН.

ООН, 23 марта. /ТАСС/. Как минимум 27,5 тыс. мирных российских жителей с февраля 2022 года пострадали в результате атак Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«В общей сложности с февраля 2022 года минимум 27,5 тыс. мирных жителей России пострадали от атак ВСУ. Более 520 социальных объектов, 174 образовательных учреждения и 74 объекта здравоохранения были разрушены только в одной Белгородской области. И в одной только Белгородской области погибло 467 человек, из них 23 ребенка», — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.

