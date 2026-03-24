Карякин рассказал, что FIA ужесточила доступ российским гонщикам на соревнования под своей эгидой

Российский автогонщик Сергей Карякин рассказал, что FIA ужесточила доступ россиянам на соревнования под своей эгидой.
«В этом году добавился пункт, по которому гонщик должен выразить “солидарность народу Украины”. Помимо этого, остаются и другие пункты — про высказывание несогласия с политикой государства, осуждение СВО. Подобное неприемлемо, поэтому участие в Кубке мира для меня закрыто», — приводит его слова «Матч ТВ».
Напомним, что FIA позволяет россиянам выступать на турнирах под нейтральным флагом. Но им нужно выполнить ряд требований и подписать декларации о приверженности принципам мира.
Ранее сообщалось, что экс-глава FIA Жан Тодт уверен, что «Формула-1» вернётся в Россию.