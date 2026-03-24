Госдума обсудит наказание за отрицание геноцида советского народа

В настоящее время Налоговым кодексом РФ установлен перечень детских товаров, при реализации которых налогообложение НДС производится по ставке в размере 10%. При этом данная норма кодекса не содержит указания на документы, которые могут использоваться налогоплательщиками для подтверждения отнесения продукции к товарам для детей, что приводит к риску возникновения налоговых споров между налогоплательщиками и налоговыми органами, предметом которых является применение пониженной ставки НДС, говорится в пояснительной записке.