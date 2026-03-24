Госдума обсудит наказание за отрицание геноцида советского народа

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы на пленарном заседании рассмотрят законопроекты об уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа и о бесплатном проезде родственников к месту лечения раненых росгвардейцев. Кроме того, парламентарии обсудят порядок подтверждения права на ставку НДС в 10% при продаже детских товаров.
Депутатский законопроект об ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа нацистами в годы Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти жертв геноцида будет рассматриваться во втором чтении. Документ предусматривает внесение изменений в статьи 243.4 и 354.1 Уголовного кодекса РФ.
Авторы инициативы предлагают ввести уголовную ответственность за уничтожение, повреждение либо осквернение захоронений жертв геноцида советского народа. Поправками ко второму чтению эту норму предлагается в том числе распространить на осквернение захоронений, которые находятся за рубежом. Кроме того, предусматривается введение уголовной ответственности за отрицание или одобрение геноцида советского народа и оскорбление памяти жертв.
Как ранее отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин, инициатива позволит усилить правовую охрану исторической памяти, более эффективно противостоять попыткам обеления деяний фашистов и реабилитации нацизма. «Этим зверствам нет и не может быть оправдания. Нельзя допустить их повторения», — подчеркивал политик.
Также в повестке заседания — законопроект, согласно которому при ранении служащего Росгвардии два его родственника смогут бесплатно приехать к месту лечения и обратно. Парламентарии рассмотрят документ в первом чтении. Инициативу подготовила группа депутатов и сенаторов во главе с Володиным.
Изменения предлагается внести в закон «О войсках национальной гвардии РФ». Законопроект предусматривает, что право на безвозмездный проезд от места жительства до госпиталя или другого места, где проходит лечение получивший ранение сотрудник Росгвардии, и обратно смогут получить два близких родственника раненного бойца. Сейчас такая возможность уже есть у родных военнослужащих и добровольцев.
Госдума также рассмотрит в первом чтении законопроект, уточняющий порядок подтверждения права на ставку НДС в размере 10% при продаже детских товаров. Документ был инициирован правительством РФ.
В настоящее время Налоговым кодексом РФ установлен перечень детских товаров, при реализации которых налогообложение НДС производится по ставке в размере 10%. При этом данная норма кодекса не содержит указания на документы, которые могут использоваться налогоплательщиками для подтверждения отнесения продукции к товарам для детей, что приводит к риску возникновения налоговых споров между налогоплательщиками и налоговыми органами, предметом которых является применение пониженной ставки НДС, говорится в пояснительной записке.
Законопроектом предлагается установить, что для подтверждения налогоплательщиками правомерности применения ставки НДС в размере 10% в отношении товаров для детей в налоговый орган потребуется представить российский сертификат соответствия либо декларацию о соответствии нормам ЕАЭС.