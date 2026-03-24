Для россиян старше 70 лет могут ввести сертификат на такси для поездки к врачу

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил предоставлять гражданам старше 70 лет персональный транспортный сертификат с установленным лимитом поездок в месяц для посещения медицинских учреждений. Копия обращения на имя зампредседателя правительства России Татьяны Голиковой есть в распоряжении RT.
Для значительной части граждан старшего возраста ключевым барьером к получению медицинской помощи остаётся не запись к врачу, а возможность физически до него добраться, подчеркнул собеседник RT.
«Особенно остро эта проблема проявляется у людей старше 70 лет: ограниченная мобильность, отсутствие личного транспорта, сложности с общественным транспортом и зависимость от помощи родственников нередко приводят к пропуску визитов и запоздалому обращению за медицинской помощью», — отмечается в тексте инициативы.
В связи с этим предлагается рассмотреть возможность запуска программы «Такси к врачу 70+», рассказал Чернышов.
«Суть инициативы заключается в предоставлении гражданам старше 70 лет персонального транспортного сертификата с установленным лимитом поездок в месяц. Сертификат представляет собой уникальный номер, который пенсионер может использовать при заказе такси как через мобильные приложения, так и по телефону», — пояснил парламентарий.
Отмечается, что при необходимости посещения медицинского учреждения человек имеет возможность самостоятельно вызвать такси и указать номер сертификата.
Согласно инициативе, поездка автоматически учитывается как льготная при соблюдении установленного условия: маршрут должен осуществляться от места проживания до, например, поликлиники, и обратно.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов предложил увеличить число бесплатных парковочных мест вблизи поликлиник, больниц, стационаров, фельдшерских пунктов для пациентов и их сопровождающих.