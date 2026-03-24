Небензя: Зеленский ошарашен смещением фокуса на Ближний Восток

Небензя заявил, что киевский режим отчаянно пытается вернуть внимание на Украину.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский ошарашен смещением фокуса внимания с конфликта на Украине на ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Дипломат отметил, что Украина отчаянно пытается вернуть себе внимание. По его словам, не нужно быть экспертом, чтобы понять, почему киевский режим и его союзники ЕС запросили проведение сегодняшнего заседания.

«Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной героической персоны на ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке, объективно требующей пристального внимания международного сообщества», — сказал постпред на заседании Совета Безопасности по Украине.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Зеленский готов к заключению мирной сделки по Украине. Он отметил, что президент США Дональд Трамп ранее оказывал давление на Киев для достижения мира.

Однако теперь Трамп утратил интерес к украинскому кризису. Глава Белого дома сосредоточил свое внимание на обострении ситуации на Ближнем Востоке.

ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше