Небензя: Зеленский ошарашен смещением фокуса на Ближний Восток

Владимир Зеленский ошарашен смещением фокуса внимания с конфликта на Украине на ситуацию на Ближнем Востоке. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Дипломат отметил, что Украина отчаянно пытается вернуть себе внимание. По его словам, не нужно быть экспертом, чтобы понять, почему киевский режим и его союзники ЕС запросили проведение сегодняшнего заседания.
«Зеленский буквально ошарашен смещением внимания с Украины и его собственной героической персоны на ситуацию с эскалацией на Ближнем Востоке, объективно требующей пристального внимания международного сообщества», — сказал постпред на заседании Совета Безопасности по Украине.
Однако теперь Трамп утратил интерес к украинскому кризису. Глава Белого дома сосредоточил свое внимание на обострении ситуации на Ближнем Востоке.