В Киеве ввели отключения электроэнергии, часть Одессы осталась без света и воды

В Киеве и Одессе были введены отключения электроэнергии и водоснабжения после взрывов. Об этом сообщает энергохолдинг ДТЭК и украинское издание «Страна.ua».

«Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют», — говорится в заявлении ДТЭК.

Согласно изданию, в Одессе взрывы произошли на объектах энергетической инфраструктуры. В части города произошло отключение электро- и водоснабжения.

А ранее в Киеве и области произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались Днепровский и Дарницкий районы столицы, а также часть Броварского района области. Причина аварии и сроки восстановления не уточнялись.

