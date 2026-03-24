В Киеве ввели отключения электроэнергии, часть Одессы осталась без света и воды

«Киев и Киевская область: по команде Укрэнерго применены экстренные отключения. Напомним, во время экстренных отключений графики не действуют», — говорится в заявлении ДТЭК.
Согласно изданию, в Одессе взрывы произошли на объектах энергетической инфраструктуры. В части города произошло отключение электро- и водоснабжения.
А ранее в Киеве и области произошло аварийное отключение электроэнергии. Без света остались Днепровский и Дарницкий районы столицы, а также часть Броварского района области. Причина аварии и сроки восстановления не уточнялись.
