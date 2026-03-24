«Будем работать в плотной связке»: Свищёва назначили главой Ассоциации лыжных видов спорта России вместо Вяльбе

Дмитрия Свищёва назначили главой Ассоциации лыжных видов спорта России вместо Елены Вяльбе. Также его кандидатуру единогласно выдвинули на пост президента объединённой федерации, которая будет создана в ближайшее время. Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярёв назвал главной задачей депутата Госдумы возвращение россиян на международные соревнования. Сам Свищёв пообещал работать в тесной связке с прежними руководителями. Мнения экспертов о назначении разделились: некоторые считают, что новый руководитель способен привлечь дополнительное финансирование, а другие сомневаются, что он сможет полностью погрузиться в процесс.
Назначение Дмитрия Свищёва на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России было ожидаемым. На протяжении последних дней об этом активно писали в СМИ. Согласно информации RT, депутат Госдумы был главным кандидатом на эту должность.
23 марта министр спорта и президент ОКР Михаил Дегтярёв официально объявил о назначении Свищёва вместо Елены Вяльбе. Более того, его единогласно выдвинули на пост президента Объединённой федерации лыжных видов и сноуборда, которая будет создана в ближайшее время на базе ФЛГР.
По мнению министра, депутат Госдумы обладает значительным опытом в управлении сложными процессами и способен содействовать возвращению отечественных атлетов на международный уровень.
«Мы продолжим защищать право наших молодых спортсменов на честное и равное участие в соревнованиях. Процесс возвращения России в мировой спорт будет продолжен, и позиция лыжных видов и сноуборда на международной арене должна оставаться проактивной», — подчеркнул Дегтярёв.
В своём Telegram-канале министр отметил, что Свищёв — человек из бизнеса, успешно работающий в Государственной думе. С 2021-го по 2024-й он возглавлял комитет по физической культуре и спорту, а сейчас занимает пост первого зампреда. Более 15 лет руководит Федерацией кёрлинга, а в декабре 2024-го по представлению министра был избран в исполком ОКР.
Сам новый руководитель ассоциации назвал своей главной задачей снятие ограничений с российских атлетов. Он также пообещал сделать всё для развития детско-юношеского лыжного спорта. При этом Свищёв подчеркнул, что будет выполнять преимущественно менеджерские функции, а действующие главы федераций продолжат работу на местах.
«Хочу отметить, что развитие лыжных видов в России невозможно представить без Елены Вяльбе, Леонида Мельникова, Алексея Курашова, Дениса Тихомирова и Дмитрия Дубровского. Их опыт бесценен, а заслуги неоспоримы. Мы будем работать в плотной связке, в одной команде, потому что только вместе, объединяя усилия, сможем вывести наши виды спорта на новый уровень», — цитирует депутата «Р-Спорт».
Президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья Дмитрий Дубровский подтвердил, что его функции не изменятся, просто должность получит другое название.
«Судя по всему, нынешние главы федераций станут заместителями председателя, которые будут курировать свои направления. С Дмитрием Александровичем мы хорошо знакомы, все поддержали его кандидатуру. Опыт совместной работы у нас есть. Он хорошо владеет ситуацией и обладает административным ресурсом», — отметил Дубровский.
Объединение должно завершиться в мае после отчётно-выборных конференций во всех организациях, где проведут голосование за вступление в объединённую федерацию.
В ФЛГР приход нового руководителя восприняли в основном с оптимизмом. Член исполкома Сергей Крянин отметил такие сильные стороны Свищёва, как честность, порядочность и знание предмета. Это неудивительно, ведь Свищёв — мастер спорта по горным лыжам и с 2010-го возглавляет ФКР. Об этом же напомнил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.
«Это новое назначение человека, который действительно погружён в большой спорт и понимает интересы атлетов. Надеюсь, всё сдвинется в лучшую сторону, в том числе на международном уровне. Поживём — увидим, как сложится дальше. Здесь многое будет зависеть от работы», — заверил специалист.
А вот в мире отечественного лыжного спорта реакция на назначение депутата оказалась неоднозначной. По мнению призёра Олимпийских игр и комментатора Александра Панжинского, за спиной у Свищёва имеется значительный административный ресурс, который поможет привлечь дополнительное финансирование.
«Возможно, его появление станет усилением федерации. И, конечно же, в таком случае данное решение может стать оправданным. Очень верю, что у него получится и финансовый ресурс найти, и административный подключить, и открыть те двери, самое главное — двери международного спорта, которые не удавалось открыть Вяльбе», — цитирует Панжинского «Матч ТВ».
Не все разделяют подобный оптимизм. Бывший наставник национальной команды Юрий Каминский выразил сомнения относительно способности нового руководителя эффективно совмещать множество должностей.
«А кто это такой? Я его не знаю. Второй вопрос: кто его назначил? Я по поводу Свищёва ничего не думаю, потому что его не знаю. Мне просто хотелось бы понимать саму процедуру назначения, какие люди участвовали в ней, какие люди его двинули. Если его назначили волевым решением, то сейчас это принято. Я не знаю, что происходит, так как не слежу за функционерскими играми — посетовал специалист в комментарии “Советскому спорту”. — Свищёв больше десяти лет возглавляет Федерацию кёрлинга? Возможно, он очень талантливый спортивный функционер. Значит, какой-то опыт у него есть. Но какие у нас результаты в кёрлинге за десять лет? Нет, я не хочу сказать чего-то плохого. Хорошо, что опыт у него есть. Но возникает вопрос: как он будет совмещать все посты?».
Олимпийский чемпион Никита Крюков тоже признался, что практически не знаком со Свищёвым, но не исключил дальнейших кадровых перестановок.
«Думаю, пока решили оставить всё без изменений. Сезон ещё не закончился, и сложно искать нового руководителя. А в будущем они не исключены. Мне кажется, точка не поставлена. Уйдёт ли Вяльбе? Кто его знает. Такое развитие событий нельзя исключать», — заявил он в разговоре с RT.
«Каждый руководитель по-своему хорош. За время работы Вяльбе в ФЛГР уровень лыжных гонок в стране сильно вырос. А сейчас тяжело судить о каких-то переменах, поскольку мы не выступаем на международной арене, если не брать в расчёт Савелия Коростелёва и Дарью Непряеву. Когда россиян полностью вернут, тогда и можно будет делать выводы. Возможно, организации требуется глоток свежего воздуха. А может, Вяльбе сама справится со всеми трудностями», — добавил Крюков.
По его словам, сначала ей необходимо понять, насколько она замотивирована оставаться на своём посту. И если желание продолжать есть, то Елену Валерьевну необходимо сохранить, ведь она многое сделала для развития вида спорта в стране.