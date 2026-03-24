Владимир Зеленский вместо заботы о народе Украины стремится показать свою полезность западным партнёрам, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Об этом он сказал на заседании Совбеза всемирной организации.
«Вместо того чтобы заботиться о своей собственной стране и народе, он (Зеленский. — RT) пытается любой ценой напомнить о своей полезности западным кураторам», — приводит слова Небензи РИА Новости.
Он также отметил, что смещение фокуса внимания с конфликта на Украине на Ближний Восток ошарашило главу киевского режима.
Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.Читать дальше