ВСУ потеряли два миномета и до десяти военных во время артиллерийской дуэли

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Ефрейтор Андрей Гавшин в составе артиллерийского расчета в ходе контрбатарейной борьбы уничтожил два миномета и до десяти солдат ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
Там рассказали, что при выполнении задачи по нанесению поражения технике и живой силе ВСУ огневая позиция орудия Гавшина подверглась ответному артиллерийскому огню. Российские артиллеристы продолжили выполнение боевой задачи, быстро перераспределив огонь своего орудия по украинским артиллерийским позициям.
«Благодаря смелым и точным действиям ефрейтора Гавшина, его умению безошибочно определять дальность до цели, выбирать точку прицеливания и точно наводить орудие, расчетом были уничтожены два миномета и до десяти человек личного состава противника», — сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны также рассказали о подвиге сержанта Алексея Сибикова, чье отделение в ходе штурма молниеносно захватило укрепленный опорный пункт ВСУ. После разведки военнослужащий определил основные направления движения российских штурмовиков и лично возглавил штурмовую группу. Используя рельеф местности, группа выдвинулась на рубеж атаки.
«Рывком штурмовики преодолели открытый участок и неожиданно для противника ворвались на опорный пункт. Сержант Сибиков, управляя действиями огневой группы несмотря на постоянный обстрел, обеспечил успешное и быстрое продвижение вглубь опорного пункта, в результате чего оборонительный рубеж был взят в течение короткого времени», — сообщили в ведомстве.
В Минобороны отметили, что после захвата позиции сержант Сибиков организовал оборону и грамотно рассредоточил огневые средства на опасных направлениях возможной атаки противника. Благодаря точному планированию штурмовики успешно удерживали позиции до подхода основных сил, отразив при этом несколько вражеских контратак. В результате грамотных и мужественных действий Сибикова противнику были нанесены значительные потери и созданы условия для продолжения наступления.